УЕФА не накажет Грузию за антироссийские акции

УЕФА прокомментировал анитроссийские акции, которые провели грузинские футбольные клубы. Ранее игроки "Торпедо" надели футболки с надписью "Мы грузины, а нашу страну оккупировала Россия". Протесты вызваны участием российской делегации в Ассамблее православия в грузинском парламенте.



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"Учитывая тот факт, что данные события произошли во внутреннем соревновании, любые дальнейшие дисциплинарные меры подпадают под юрисдикцию соответствующих органов грузинской футбольной федерации. УЕФА может расследовать только инциденты, происходящие в турнирах под эгидой организации", — заявили "Чемпионату" в пресс-службе УЕФА.