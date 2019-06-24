УЕФА не накажет Грузию за антироссийские акции

УЕФА прокомментировал анитроссийские акции, которые провели грузинские футбольные клубы. Ранее игроки "Торпедо" надели футболки с надписью "Мы грузины, а нашу страну оккупировала Россия". Протесты вызваны участием российской делегации в Ассамблее православия в грузинском парламенте.
"Учитывая тот факт, что данные события произошли во внутреннем соревновании, любые дальнейшие дисциплинарные меры подпадают под юрисдикцию соответствующих органов грузинской футбольной федерации. УЕФА может расследовать только инциденты, происходящие в турнирах под эгидой организации", — заявили "Чемпионату" в пресс-службе УЕФА.
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Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.