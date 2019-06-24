"Спартак" отправился на сбор в Австрию

"Спартак" отправился на сборы в Австрию. Команда будет тренироваться в Лойперсдорфе. Красно-белые пробудут на сборе до 4 июля, сообщается на официальном сайте московского клуба.
В рамках австрийского сбора "Спартак" примет участие в Кубке Париматч Премьер. Матчи турнира будут проходить в Пеллау. Красно-белые 26 июня сыграют с "Ростовом", на 30-е число запланирован матч с ЦСКА, а 4 июля — с "Краснодаром".
В прошедшем сезоне "Спартак" занял 5-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Читайте также:
Женская сборная Камеруна обвинила ФИФА в расизме
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.