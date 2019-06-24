"Спартак" отправился на сбор в Австрию

"Спартак" отправился на сборы в Австрию. Команда будет тренироваться в Лойперсдорфе. Красно-белые пробудут на сборе до 4 июля, сообщается на официальном сайте московского клуба.



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В рамках австрийского сбора "Спартак" примет участие в Кубке Париматч Премьер. Матчи турнира будут проходить в Пеллау. Красно-белые 26 июня сыграют с "Ростовом", на 30-е число запланирован матч с ЦСКА, а 4 июля — с "Краснодаром".

В прошедшем сезоне "Спартак" занял 5-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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