Женская сборная Камеруна обвинила ФИФА в расизме

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2019 между женскими сборными Камеруна и Англии завершился скандалом. Африканская команда обвинила ФИФА в расизме.
Споры вызвал момент в конце первого тайма, когда арбитр засчитал гол англичан, забитый из офсайда. Сначала арбитр принял решение не засчитывать мяч, но после просмотра повтора на ВАР изменил свой вердикт. Как показали повторы в трансляции, офсайд на самом деле был.
Футболистки не хотели выходить на вторую половину игры, но работники ФИФА переубедили их. Во втором тайме футболистки Камеруна забили гол, но его отменили из-за офсайда. Это снова вызвало бурю негодования у игроков.
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