Два российских футболиста приняли участие в акции против России в Грузии

Футболисты в Грузии присоединились к антироссийским акциям. На матчи в футболках с политическими лозунгами вышли игроки "Торпедо" (Кутаиси), "Рустави" и "Локомотива" (Тбилиси).
Футболисты "Торпедо" надели футболки с надписью "Мы грузины, а нашу страну оккупировала Россия". Протесты вызваны участием российской делегации в Ассамблее православия в грузинском парламенте.
В составе "Торпедо" участие в акции приняли два футболиста с российским гражданством. Нодар Кавтарадзе, который вышел на поле, является воспитанником московского "Локомотива". Вахтанг Небиеридзе остался в запасе.
В России призвали лишить гражданства обоих. Так, с резкой критикой выступил правозащитник Павел Пятницкий.
"Нужно вводить норму соответствующую в законодательство и предусмотреть лишение гражданства. Для таких и подобных им. Забрали паспорт и вышвырнули за пределы страны. Церемониться и играть в демократию хватит", - написал Пятницкий.
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Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.