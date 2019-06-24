Два российских футболиста приняли участие в акции против России в Грузии

Футболисты в Грузии присоединились к антироссийским акциям. На матчи в футболках с политическими лозунгами вышли игроки "Торпедо" (Кутаиси), "Рустави" и "Локомотива" (Тбилиси).



Грузия. Возвращение Саакашвили отложено на неопределенный срок / Новости от 02.12.2018 19:06

Футболисты "Торпедо" надели футболки с надписью "Мы грузины, а нашу страну оккупировала Россия". Протесты вызваны участием российской делегации в Ассамблее православия в грузинском парламенте.

В составе "Торпедо" участие в акции приняли два футболиста с российским гражданством. Нодар Кавтарадзе, который вышел на поле, является воспитанником московского "Локомотива". Вахтанг Небиеридзе остался в запасе.

В России призвали лишить гражданства обоих. Так, с резкой критикой выступил правозащитник Павел Пятницкий.

"Нужно вводить норму соответствующую в законодательство и предусмотреть лишение гражданства. Для таких и подобных им. Забрали паспорт и вышвырнули за пределы страны. Церемониться и играть в демократию хватит", - написал Пятницкий.

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