Российский хоккеист Иван Барбашев привезет Кубок Стэнли в Москву. Об этом он сообщил в интервью "Чемпионату." Игрок "Сент-Луиса" пока не смог назвать точную дату, но произойдет это в августе.
В ближайшее время Барбашев планирует отдохнуть с женой в Майами. После этого хоккеист некоторое время потратит на продление американской и канадской визы.
Барбашев является воспитанником московского "Динамо". Он выступает за "Сент-Луис" с 2017 года. 23-летний игрок в прошлом регулярном чемпионате набрал 26 очков, в плей-офф забросил 3 шайбы и сделал 3 результативные передачи.
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