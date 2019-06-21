Барбашев привезет Кубок Стэнли в Москву

Российский хоккеист Иван Барбашев привезет Кубок Стэнли в Москву. Об этом он сообщил в интервью "Чемпионату." Игрок "Сент-Луиса" пока не смог назвать точную дату, но произойдет это в августе.



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В ближайшее время Барбашев планирует отдохнуть с женой в Майами. После этого хоккеист некоторое время потратит на продление американской и канадской визы.

Барбашев является воспитанником московского "Динамо". Он выступает за "Сент-Луис" с 2017 года. 23-летний игрок в прошлом регулярном чемпионате набрал 26 очков, в плей-офф забросил 3 шайбы и сделал 3 результативные передачи.

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