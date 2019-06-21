Братья Березуцкие останутся в "Витессе" в качестве помощников Слуцкого

Бывшие футболисты сборной России Алексей и Василий Березуцкие продолжат работать в тренерском штабе "Витесса". Команду возглавляет бывший тренер ЦСКА и национальной российской команды Леонид Слуцкий.



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Березуцкие присоединились к "Витессу" зимой 2019 года, когда завершили футбольную карьеру. По итогам сезона голландский клуб занял пятое место в чемпионате, но не смог выйти в Лигу Европы. В финале плей-офф арнемцы уступили "Утрехту" (1:1, 0:2).

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