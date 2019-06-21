Братья Березуцкие останутся в "Витессе" в качестве помощников Слуцкого

Бывшие футболисты сборной России Алексей и Василий Березуцкие продолжат работать в тренерском штабе "Витесса". Команду возглавляет бывший тренер ЦСКА и национальной российской команды Леонид Слуцкий.
Березуцкие присоединились к "Витессу" зимой 2019 года, когда завершили футбольную карьеру. По итогам сезона голландский клуб занял пятое место в чемпионате, но не смог выйти в Лигу Европы. В финале плей-офф арнемцы уступили "Утрехту" (1:1, 0:2).
Читайте также:
ЦСКА подпишет третьего хорватского футболиста
ФИФА потребовала от Ирана пускать женщин на стадионы
Дзюба пообещал обыграть сборную Шотландии на глазах у теннисиста Маррея
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами.