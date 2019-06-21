ЦСКА подпишет третьего хорватского футболиста

ЦСКА подпишет хорватского футболиста Звонимира Шарлия, который выступает в клубе "Славен Белупо". Центральный защитник перейдет в стан армейцев на условиях аренды до конца сезона. У московского клуба будет право выкупить контракт футболиста.
Шарлия в субботу подпишет контракт с ЦСКА после прохождения медосмотра в Австрии. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 450 тыс. евро.
Для ЦСКА Шарлия станет третьим хорватом. В составе армейцев выступают Звонимир Влашич и Кристиян Бистрович.
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