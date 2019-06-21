ФИФА потребовала от Ирана пускать женщин на стадионы

Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация требует от Федерации футбола Ирана предоставить гарантии допуска женщин на футбольные матчи. В частности, речь идет об играх сборной Ирана в отборочном турнире чемпионата мира-2022.
Инфантино направил письмо в адрес главы ФФИ, в котором попросил разобраться с этим вопросом до 15 июля. В прошлом году в Иране женщинам разрешили посетить один из матчей сборных. Так, властями был организован просмотр матча ЧМ-2018 Иран - Испания. Женщин пустили на стадион, где они смогли наблюдать за игрой на проекторе.
"Были сделаны первые важные шаги, и меня сильно расстраивает, что за ними не последовали дальнейшие действия", - приводит слова Инфантино АР.
Женщин традиционно не пускают на футбол в Иране. Власти объясняют это тем, что "поведение на стадионе может негативно сказаться на женской психике". Вместе с тем, футбол в Иране является одним из самых популярных видов спорта.
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