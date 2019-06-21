"Анжи" получил лицензию для участия в ПФЛ

Генеральный директор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов сообщил, что клуб получил лицензию для участия в чемпионате ПФЛ. Команда в следующем сезоне стартует в дивизионе "Юг".
Агарагимов подчеркнул, что бюджет клуба составит 22 млн рублей. На данный момент контракты есть у 33-х футболистов, сообщает РБК.
Ранее сообщалось, что у "Анжи" долги в размере 90 млн рублей. Клуб планирует покрыть их за счет продажи футболистов. В прошлом сезоне команда вылетела из РПЛ в ФНЛ, но не смогла получить лицензию для участия во втором по силе дивизионе.
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