Дзюба пообещал обыграть сборную Шотландии на глазах у теннисиста Маррея

Нападающий сборной России Артем Дзюба пообещал обыграть сборную Шотландии в отборочном турнире Евро-2020. Сделать это российский футболист хочет на глазах у шотландского теннисиста Энди Маррея. Дзюба известен тем, что увлекается теннисом, а лучшим в этом виде спорта считает Роджера Федерера.



Артем Дзюба обратился к болельщикам «Зенита»...

"Обещаю, что шотландцев на глазах Энди Маррея мы обыграем. Дома точно, а в гостях постараемся", - заявил Дзюба в эфире авторской передачи "В гостях у Наумыча".

Сборная России сыграет с Шотландией на выезде 6 сентября. Домашний матч состоится 10 ноября в "Лужниках".

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