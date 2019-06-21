Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Лондоне

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Лондоне победил аргентинца Диего Шварцмана. Матч продлился 1 час 17 минут и завершился со счетом 6:2, 6:2.
В полуфинале Медведев сыграет с победителем французской пары Николя Маю и Жилем Симоном.
Медведев является победителем четырех турниров АТР. Также на его счету еще три выхода в финал.
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