Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Лондоне

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Лондоне победил аргентинца Диего Шварцмана. Матч продлился 1 час 17 минут и завершился со счетом 6:2, 6:2.



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В полуфинале Медведев сыграет с победителем французской пары Николя Маю и Жилем Симоном.

Медведев является победителем четырех турниров АТР. Также на его счету еще три выхода в финал.

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