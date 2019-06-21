"Спартак" объявил о переходе нападающего "Ромы" Понсе

Пресс-служба "Спартака" объявила о переходе нападающего "Ромы" Эзекиэля Понсе. Между сторонами заключен долгосрочный контракт, условия которого не разглашаются.



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Ранее СМИ сообщали, что за трансфер 22-летнего футболиста "Спартак" заплатит 8 млн евро. Сам игрок получит контракт с зарплатой в 1,8 млн евро.

Аргентинец до перехода в "Рому" выступал за "Ньэдс Олд Бойз". В основном составе римской команды не провел ни одной игры. В сезоне-2017/18 играл в аренде за испанскую "Гранаду", еще год - за французский "Лилль". В прошлом сезоне выступал в Греции за АЕК. Забив 16 мячей, стал вторым бомбардиром чемпионата.

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