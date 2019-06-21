Промоутеры назвали дату следующего боя Поветкина

Промоутерская компания "Мир бокса" объявила дату следующего боя боксера Александра Поветкина. Поединок состоится в Саудовской Аравии 12 июля. Имя соперника россиянина станет известно позже.
Бой пройдет во время мероприятия, в рамках которого состоится поединок Амира Хана и индийца Нераджа Гоята. Эта встреча имеет политический подтекст. Хан является подданым Великобритании, но по национальности он пакистанец. Организаторы надеются, что встреча поможет в нахождении компромисса между Индией и Пакистаном.
Поветкин последний раз выходил на ринг в сентябре 2018 года в Лондоне. Россиянин проиграл британцу Энтони Джошуа.
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