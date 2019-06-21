Загитова поделилась впечатлениями от прямой линии с Путиным

Российская фигуристка Алина Загитова присутствовала в студии во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. После эфира он поделилась впечатлениями от общения граждан с главой государства. Загитова в комментарии для Первого канала заявила, что "необходимо помогать людям" и прислушиваться к ним.



Загитова поделилась впечатлениями от прямой линии с Путиным

Загитова до эфира хотела задать свой вопрос президенту, но не успела. Спортсменка собиралась спросить, может ли Путин поспособствовать проведению чемпионата мира по фигурному катанию в России.

После мероприятия Загитова выложила в Instagram фотографию с прямой линии и попала под шквал критики. Многие болельщики обвинили 17-летнюю девушку в том, что она приняла участия в "фарсе". Спустя некоторое время ей пришлось удалить публикацию со своей страницы.

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