"Барселона" предложила за Неймара 100 млн евро и двух футболистов

"Барселона" предложила "ПСЖ" за футболиста Неймара 100 млн евро и своего футболиста Коутинью. Также парижане смогут выбрать еще одного игрока - Ивана Ракитича или Самюэля Юмтити, сообщает sport.es.
Ранее появилась информация о том, что Неймар хочет уйти из "ПСЖ". Футболист в разговоре с президентом клуба Нассером Аль Хелаифи заявил о желании "вернуться в свой дом, в Каталонию".
В 2017 году Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перейдя из "Барсы" в "ПСЖ" за 222 млн евро. Сейчас парижане хотят выручить за игрока не меньшую сумму, но это тяжело будет сделать. Вариант сделки с участием других футболистов считается наиболее реальным.
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