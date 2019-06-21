"Нью-Йорк Рейнджерс" планирует подписать Панарина

"Нью-Йорк Рейнджерс" планирует перестановки в составе, которые коснутся российских хоккеистов. В клубе хотят обменять нападающих Владислава Наместникова и Павла Бучневича.



Панарин потопил «Рейнджерс» шайбой и победным буллитом / Новости от 06.04.2019 13:46

Наместников в 78 матчах набрал 31 (11+20) очков, Бучневич заработал 38 (21+17) очков. "Рейнджерс" не смогли выйти в плей-офф и затеяли очередную чистку состава.

В Нью-Йорке планируют подписать нападающего "Коламбуса" Артемия Панарина. В прошлом сезоне россиянин набрал 87 (28+59) очков в регулярном чемпионате, а также 11 (5+6) в плей-офф. 1 июля он станет неограниченно свободным агентом, то есть может вести переговоры с любой командой.

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