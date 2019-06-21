"Нью-Йорк Рейнджерс" планирует подписать Панарина

"Нью-Йорк Рейнджерс" планирует перестановки в составе, которые коснутся российских хоккеистов. В клубе хотят обменять нападающих Владислава Наместникова и Павла Бучневича.
Наместников в 78 матчах набрал 31 (11+20) очков, Бучневич заработал 38 (21+17) очков. "Рейнджерс" не смогли выйти в плей-офф и затеяли очередную чистку состава.
В Нью-Йорке планируют подписать нападающего "Коламбуса" Артемия Панарина. В прошлом сезоне россиянин набрал 87 (28+59) очков в регулярном чемпионате, а также 11 (5+6) в плей-офф. 1 июля он станет неограниченно свободным агентом, то есть может вести переговоры с любой командой.
Читайте также:
Россиянин Сироткин стал резервным пилотом "Макларена" и "Рено"
Дочь Пескова и Навки выиграла первый в жизни турнир
Чемпион мира Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами.