Россиянин Сироткин стал резервным пилотом "Макларена" и "Рено"

Российский гонщик проекта SMP Racing Сергей Сироткин стал резервным пилотом команды "Макларен", выступающей в "Формуле-1". Руководство "серебряных стрел" приняло такое решение из-за опыта россиянина.
Кроме того, Сироткин является резервным пилотом в команде "Рено". Обе "конюшни" используют двигатели одного производителя - "Рено".
Сироткин в сезоне-2018 выступал за "Уильямс". Он выступил в 21-й гонке и набрал 1 очко в чемпионате.
В сезоне-2019 выступают десять команд, но используются двигатели только четырех производителей. "Феррари" и "Альфа Ромео" выступают на моторах "Феррари", "Мерседес", "Рейсинг Поинт" и "Уильямс" - на двигателях "Мерседес", а "Ред Булл" и "Торо Россо" - на "Хондах".
Читайте также:
"Зенит" купит бразильского защитника Лоди за 21 млн евро
Марадона прокомментировал слухи о болезни Альцгеймера
Чемпион мира Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами.