Россиянин Сироткин стал резервным пилотом "Макларена" и "Рено"

Российский гонщик проекта SMP Racing Сергей Сироткин стал резервным пилотом команды "Макларен", выступающей в "Формуле-1". Руководство "серебряных стрел" приняло такое решение из-за опыта россиянина.



Гонщик Сергей Сироткин встретился в Подмосковье с болельщиками

Кроме того, Сироткин является резервным пилотом в команде "Рено". Обе "конюшни" используют двигатели одного производителя - "Рено".

Сироткин в сезоне-2018 выступал за "Уильямс". Он выступил в 21-й гонке и набрал 1 очко в чемпионате.

В сезоне-2019 выступают десять команд, но используются двигатели только четырех производителей. "Феррари" и "Альфа Ромео" выступают на моторах "Феррари", "Мерседес", "Рейсинг Поинт" и "Уильямс" - на двигателях "Мерседес", а "Ред Булл" и "Торо Россо" - на "Хондах".

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