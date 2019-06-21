"Зенит" купит бразильского защитника Лоди за 21 млн евро

"Зенит" договорился о подписании контракта с защитником "Атлетико Паранаэнсе" Ренаном Лоди. 21-летний футболист согласился на условия питерцев и ждет завершения переговоров между клубами.



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"Зенит" ранее предложил 20 млн евро, но получил отказ. Предложение было увеличено до 21 млн. Стороны близки к договоренности.

Лоди является воспитанником "Атлтетико Паранаэнсе". Во всех турнирах он провел 49 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 8 результативных передач. Футболист играет на левом фланге. Он может занять позицию как в защите, так и в полузащите.

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