Дочь Пескова и Навки выиграла первый в жизни турнир

Четырехлетняя Надя Пескова, дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, одержала первую победу в фигурном катании. Маленькая спортсменка выиграла турнир "Лето" в разряде "новичок". Об этом сообщила мама Нади в Instagram.
Навка и Песков состоят в отношениях с 2010 года. В августе 2014 года у них родилась дочь. 1 августа 2015 года пара поженилась в Сочи.
Навка является олимпийской чемпионкой Турина-2006 в паре с Романом Костомаровым. Также на ее счету две победы на чемпионатах мира, три - на чемпионатах Европы, три - на чемпионатах России, три - в финалах "Гран-при".
До 1998 года Навка выступала за Белоруссию. Первым ее партнером был Самвел Гезалян, вторым - Николай Морозов. В этот период карьеры она выиграла два национальных чемпионата и один из этапов "Гран-при".
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