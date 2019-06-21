Дочь Пескова и Навки выиграла первый в жизни турнир

Четырехлетняя Надя Пескова, дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, одержала первую победу в фигурном катании. Маленькая спортсменка выиграла турнир "Лето" в разряде "новичок". Об этом сообщила мама Нади в Instagram.

Навка и Песков состоят в отношениях с 2010 года. В августе 2014 года у них родилась дочь. 1 августа 2015 года пара поженилась в Сочи.

Навка является олимпийской чемпионкой Турина-2006 в паре с Романом Костомаровым. Также на ее счету две победы на чемпионатах мира, три - на чемпионатах Европы, три - на чемпионатах России, три - в финалах "Гран-при".

До 1998 года Навка выступала за Белоруссию. Первым ее партнером был Самвел Гезалян, вторым - Николай Морозов. В этот период карьеры она выиграла два национальных чемпионата и один из этапов "Гран-при".

Читайте также:

Пенсия хоккеиста Овечкина составит $13 тыс.

Чемпион мира Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Болельщики заставили Загитову удалить запись о прямой линии с Путиным