"Челси" назначил вратаря Чеха техническим директором клуба

"Челси" объявил о назначении голкипера Петра Чеха техническим директором клуба. Бывший футболист заявил, что надеется использовать все свои знания на новом месте.



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Чех на протяжении 11-ти сезонов выступал за "Челси". Вместе с командой он четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл четыре Кубка Англии, три Кубка лиги, Лигу Европы и Лигу чемпионов.

В 2015 году Чех перешел в "Арсенал", с которым завоевал Кубок Англии. Всего в клубной карьере он провел 770 матчей. За сборную Чехии вратарь отыграл 124 матча, став бронзовым призером Евро-2004.

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