"Челси" назначил вратаря Чеха техническим директором клуба

"Челси" объявил о назначении голкипера Петра Чеха техническим директором клуба. Бывший футболист заявил, что надеется использовать все свои знания на новом месте.
Чех на протяжении 11-ти сезонов выступал за "Челси". Вместе с командой он четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл четыре Кубка Англии, три Кубка лиги, Лигу Европы и Лигу чемпионов.
В 2015 году Чех перешел в "Арсенал", с которым завоевал Кубок Англии. Всего в клубной карьере он провел 770 матчей. За сборную Чехии вратарь отыграл 124 матча, став бронзовым призером Евро-2004.
Читайте также:
Марадона прокомментировал слухи о болезни Альцгеймера
Пенсия хоккеиста Овечкина составит $13 тыс.
Чемпион мира Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами.