Марадона прокомментировал слухи о болезни Альцгеймера

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона высказался по поводу сообщений о том, что у него болезнь Альцгеймера. С такой информации выступили СМИ после того, как стало известно, что Марадона покинул пост главного тренера из-за проблем со здоровьем.
"Все врут. Они говорят о болезни Альцгеймера и даже не знают, что это такое", - написал Марадона в Instagram. Он также добавил, что не собирается умирать.
Болезнь Альцгеймера - одна из разновидностей деменции. Это заболевание по официальной статистике наблюдается у 26 млн человек. Альцгеймером болеют люди, которые старше 65 лет. В очень редких случаях болезнь может начать развиваться раньше.
Марадоне сейчас 58 лет. Бывшему футболисту предстоит операция на плече и колене.
Читайте также:
Пенсия хоккеиста Овечкина составит $13 тыс.
Болельщики заставили Загитову удалить запись о прямой линии с Путиным
Чемпион мира Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами.