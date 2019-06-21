Марадона прокомментировал слухи о болезни Альцгеймера

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона высказался по поводу сообщений о том, что у него болезнь Альцгеймера. С такой информации выступили СМИ после того, как стало известно, что Марадона покинул пост главного тренера из-за проблем со здоровьем.



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"Все врут. Они говорят о болезни Альцгеймера и даже не знают, что это такое", - написал Марадона в Instagram. Он также добавил, что не собирается умирать.

Болезнь Альцгеймера - одна из разновидностей деменции. Это заболевание по официальной статистике наблюдается у 26 млн человек. Альцгеймером болеют люди, которые старше 65 лет. В очень редких случаях болезнь может начать развиваться раньше.

Марадоне сейчас 58 лет. Бывшему футболисту предстоит операция на плече и колене.

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