Пенсия хоккеиста Овечкина составит $13 тыс.

Хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин заработал пенсию в НХЛ. Лига выплачивает довольствие игрокам, которые провели 10 сезонов подряд. Пенсия выплачивается с 62-х лет, а в некоторых случаях - с 45-ти.
Размер пенсии рассчитывается по количеству проведенных матчей. Сейчас Овечкин уже заработал обеспечение в размере $156 тыс. в год, то есть $13 тыс. Максимальный размер пенсии в НХЛ составляет $220 тыс. в год ($18,3 тыс. в месяц).
Овечкин провел в НХЛ 1084 матча, в которых забросил 658 шайб и сделал 553 передачи. В прошлом сезоне он завоевал первый Кубок Стэнли.
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