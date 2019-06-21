Болельщики заставили Загитову удалить запись о прямой линии с Путиным

Российская фигуристка Алина Загитова приняла участие в прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. 17-летняя девушка стала гостем в студии, но в прямом эфире свой вопрос задать не смогла, а позже была атакована болельщиками.
Загитова в Instagram выложила фотографию с мероприятия и подписала ее так: "В студии прямой линии с В.В. Путиным. Более 4 часов шло общение с Президентом".
Болельщики в комментариях написали множество нелестных отзывов. Спортсменку критиковали за участие в "фарсе".
"Вам не противно участвовать в этом фарсе? Возможно, в силу молодости вы не до конца понимаете, что происходит в нашей стране", - один из комментариев фанатов.
Спустя несколько часов Загитова удалила запись из своего аккаунта. Публикация осталась на фанатской странице фигуристки.
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