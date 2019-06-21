Чемпион мира Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Чемпион мира и Европы по футболу Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры. Об этом игрок написал в Twitter.
Торрес является воспитанником мадридского "Атлетико". Там же он начал взрослую карьеру. Также выступал за "Ливерпуль", "Челси" и "Милан", а в 2015 году вернулся в Мадрид. Последний сезон провел в японском клубе "Саган Тосу".
"После 18 захватывающих лет пришло время завершить мою футбольную карьеру. В воскресенье 23 июня у меня будет пресс-конференция в Токио, на которой я объясню все детали", - написал Торрес.
В клубной карьере Фернандо провел 760 официальных матчей, в которых забил 260 мячей. Он дважды выиграл Лигу Европы, Лигу чемпионов и Кубок Англии.
В составе сборной Испании провел 110 матчей и забил 38 голов. С командой дважды становился чемпионом Европы, а в 2010 году выиграл чемпионат мира.
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