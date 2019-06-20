Американский хоккеист рассказал о тяжелых условиях жизни в России

Американский хоккеист Ти Джей Гальярди поделился своим опытом жизни в России. В 2017 году он попал в "Нефтехимик" из Нижнекамска, откуда ушел спустя несколько месяцев.



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По его словам, Нижнекамск - одно из худших мест в КХЛ. Гальярди в подкасте Spittin' Chiclets заявил, что в команде он чувствовал себя "словно зомби", потому что тренировки не были рассчитаны на иностранцев.

Перед одним из матчей в раздевалку команды зашел спонсор и предложил пятикратную премию за победу - 15 тыс. долларов вместо 3-х. Этот факт удивил Гальярди.

Ушел из клуба он после травмы плеча, но не получил достаточной помощи от клуба. Несмотря на то, что врачи не рекомендовали ему играть неделю, тренерский штаб решил выпустить его на игру против "очень сильной команды". Перед игрой хоккеисту сделали укол от боли, из-за чего занесли инфекцию.

Гальярди необходимо было лечение. В "Нефтехимике" предложили пройти процедуры в Нижнекамске или поехать в Москву за свой счет. Хоккеист выбрал столицу России.

"В этом городе была ужасная больница, как в 1940-х годах, так что я решил уехать в столицу", - заявил Гальярди.

Вместе с тем, он подчеркнул, что клуб полностью рассчитался с ним по зарплате и претензий по этому поводу он не имеет.

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