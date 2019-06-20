Клуб ФНЛ "Химки" подписал украинского футболиста

"Химки" объявили о подписании контракта с украинским футболистом Артемом Полярусом. Детали соглашения между сторонами не разглашаются.
Ранее Полярус выступал в составе команды "Александрия". В прошлом сезоне команда заняла третье место в чемпионате Украины и вышла в групповой этап Лиги Европы.
Полярус является воспитанником александрийской школы футбола. С 2015 по 2019 год он провел в составе "Александрии" 79 матчей, в которых забил девять мячей.
"Химки" выступают в ФНЛ. В прошлом сезоне команда заняла девятое место в чемпионате.
Читайте также:
"Краснодар" почти договорился о переходе футболиста сборной Голландии
Дзюба выругался на камеру во время прямой линии с Путиным
"Рубин" подписал контракт с футболистом Виталием Денисовым
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами.