Клуб ФНЛ "Химки" подписал украинского футболиста

"Химки" объявили о подписании контракта с украинским футболистом Артемом Полярусом. Детали соглашения между сторонами не разглашаются.

Ранее Полярус выступал в составе команды "Александрия". В прошлом сезоне команда заняла третье место в чемпионате Украины и вышла в групповой этап Лиги Европы.

Полярус является воспитанником александрийской школы футбола. С 2015 по 2019 год он провел в составе "Александрии" 79 матчей, в которых забил девять мячей.

"Химки" выступают в ФНЛ. В прошлом сезоне команда заняла девятое место в чемпионате.

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