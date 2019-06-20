"Краснодар" почти договорился о переходе футболиста сборной Голландии

"Краснодар" близок к договоренности с "Фейеноордом" по полузащитнику Тонни де Вильены. Самому игроку предлагают пятилетний контракт с выгодными условиями, сообщает RTV.



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Краснодарцев на переговорах в Роттердаме представляет генеральный директор Владимир Хашиг. Сделка должна быть заключена в ближайшее время. Ранее "Фейеноорд" отказал в трансфере, но после этого "Краснодар" улучшил свое предложение.

Де Вильена, который является воспитанником "Фейеноорда", провел в составе команды 258 матчей, в которых забил 41 мяч и сделал 29 передач. В составе сборной Голландии на его счету 15 матчей.

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