"Краснодар" почти договорился о переходе футболиста сборной Голландии

"Краснодар" близок к договоренности с "Фейеноордом" по полузащитнику Тонни де Вильены. Самому игроку предлагают пятилетний контракт с выгодными условиями, сообщает RTV.
Краснодарцев на переговорах в Роттердаме представляет генеральный директор Владимир Хашиг. Сделка должна быть заключена в ближайшее время. Ранее "Фейеноорд" отказал в трансфере, но после этого "Краснодар" улучшил свое предложение.
Де Вильена, который является воспитанником "Фейеноорда", провел в составе команды 258 матчей, в которых забил 41 мяч и сделал 29 передач. В составе сборной Голландии на его счету 15 матчей.
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