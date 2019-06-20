Дзюба выругался на камеру во время прямой линии с Путиным

Футболист сборной России Артем Дзюба не смог задать своего вопроса во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным, но все равно запомнился телезрителям. У игрока "Зенита" вызвало возмущение обращение блогера Амирана Сардарова. Этот момент попал в прямую трансляцию.



Дзюба выругался во время прямой линии с Путиным

Автор блога "Дневник хача" задал вопрос Путину о законе о суверенном интернете, а затем прорекламировал свое заведение с шаурмой и пригласил туда президента. Реакция Дзюбы была незамедлительной. Футболист что-то сказал сидевшему рядом актеру Александру Петрову.

Пользователи соцсетей предположили, что Дзюба матерно выругался в адрес Сардарова.

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