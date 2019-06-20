Мархель стал главным тренером сборной Белоруссии по футболу

Главным тренером сборной Белоруссии по футболу назначен Михаил Мархель, сообщает пресс-служба БФФ. Ранее он возглавлял молодежные белорусские команды.
Также Мархель работал с брестским "Динамо", "Белшиной" и минским "Локомотивом". Ранее с поста главного тренера сборной был уволен Игорь Криушенко.
Сборная Белоруссии в отборочном турнире Евро-2020 не набрала ни одного очка. Команда проиграла Голландии (0:4), Северной Ирландии (1:2 и 0:1), а также Германии (0:2).
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