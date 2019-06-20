ФИФА проводит секретные встречи по переносу ЧМ-2022 из Катара

По сведениям TNTSports чемпионат мира-2022 действительно может пройти не в Катаре. Страна была выбрана хозяйкой турнира в 2010 году и практически подготовила инфраструктурные проекты, но попала в коррупционный скандал.
ФИФА рассматривает вопрос переноса ЧМ-2022 в другую страну. Сейчас организация проводит секретные встречи по этому вопросу и выбирает место, где турнир мог бы пройти в срочном порядке.
Ранее свои показания по этому делу дал бывший глава УЕФА Мишель Платини. Катар подозревают в даче взятки во время выборов при помощи французских властей. Катар выиграл выборы у США, Кореи, Японии и Австралии.
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