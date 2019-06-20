"Спартак" проявляет интерес к футболисту сборной Португалии

"Спартак" проявляет интерес к футболисту "Лейпцига" Арминду Брума. Трансфер может состояться летом. Красно-белым придется выдержать конкуренцию со стороны "Порту" и ПСВ, сообщает Kicker.



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Брума является воспитанником "Спортинга". Он играл также за "Галатасарай", "Газиантепспор", "Реал Сосьедад". С 2017 года выступает за "Лейпциг". В 48 матчах футболист забил восемь мячей.

В составе сборной Португалии Брума провел четыре матча и забил один гол.

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