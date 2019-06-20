Футболист Зинченко подписал новый контракт с "Манчестер Сити"

Полузащитник Александр Зинченко подписал новый контракт с "Манчестер Сити". По сведениям "Чемпионата", новое соглашение между сторонами рассчитано на пять лет. Официально о сделке будет объявлено сегодня.
Зинченко перешел в "Манчестер Сити" из "Уфы". За клуб из Башкирии он отыграл 1,5 сезона, в которых провел 33 матча. Подписав контракт с "Сити" в 2016 году, украинец провел сезон в голландском ПСВ, но затем смог пробиться в состав "горожан".
Зинченко за команду из Манчестера отыграл 43 матча, в которых забил 1 гол. В сборной Украины провел 27 матчей и забил 2 мяча.
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