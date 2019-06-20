Хоккеисты Кучеров, Овечкин и Василевский были признаны лучшими в НХЛ

Российские хоккеисты Александр Овечкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский собрали пять наград по итогам сезона в НХЛ. Кроме того, все трое попали в символическую сборную.

Овечкин традиционно взял "Морис Ришар Трофи". Приз вручается лучшему снайперу сезона. Россиянин в регулярном чемпионате забросил 51 шайбу. Для Овечкина это восьмая подобная награда.

Василевский признал лучшим голкипером и был награжден призом "Везина Трофи". В голосовании он обошел Бена Бишопа и Робина Ленера.

Кучеров заработал "Арт Росс Трофи", приз лучшему бомбардиру сезона. Он набрал 128 очков, что стало лучшим показателем с 1996 года.

Также россиянин был награжден "Тед Линдсэй Эворд". Эта награда вручается лучшему хоккеисту по итогам голосования самих игроков.

Кроме того, он получил "Харт Трофи". Эта награда вручается игроку, который внес наибольший вклад в успех команды.

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