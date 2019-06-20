Дзюба, Загитова и Черчесов пришли на прямую линию с Путиным

В студии на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным находятся известные спортсмены. В первых рядах были замечены фигуристка Алина Загитова, футболист Артем Дзюба и главный тренер сборной Станислав Черчесов.
Перед началом прямой линии Загитова отметила, что хотела бы попросить президента поспособствовать проведению чемпионата мира по фигурному катанию в России. Черчесов заявил, что за 2,5 года отвык задавать вопросы, а Дзюба сказал, что поддерживает присутствующих и у него особых вопросов к Путину нет.
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