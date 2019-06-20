Кенийская бегунья, попавшаяся на допинге, оказалась мужчиной

Кенийская бегунья Шейс Чепкосгей в 2017 году была дисквалифицирована за допинг. В ее организме был обнаружен повышенный уровень тестостерона и андростерона.



Предметом споров стала внешность 16-летней эфиопской бегуньи - МТ

В начале июня Шейс была арестована в одной из больниц в Кении. Она выдавала себя за медсестру, сообщает Nairobi News. В тюрьме надзиратели определили, что на самом деле Шейс является мужчиной. Позже Чепкосгей дал признательные показания.

"На самом деле я мужчина, но в документах указал, что являюсь женщиной", - заявил Чепкосгей.

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