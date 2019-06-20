Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказал свое мнение об уровне жизни в нашей стране. По мнению спортсмена, который занялся политикой, бедность россиян можно объяснить тем, что они берут кредиты.
15 июня Булыкин зарегистрировался самовыдвиженцем на выборы в Мосгордуму по 43-му округу (Хамовники, Арбат, Пресня). Теперь ему для участия в выборах необходимо собрать около 4,5 тысяч подписей.
"Может, 15 млн из-за своей дурости лишились всего. Кто-то кредиты взял под непонятные проценты, чтобы купить себе поездку в Турцию. А как он будет оплачивать - надо же думать. А лучше не поехать в Турцию, а поехать на дачу или куда-то заработать денег, чтобы избежать кредитного рабства", - заявил Булыкин о причинах бедности в интервью Sports.ru.
Булыкин является воспитанником московского ЦСКА, но в России играл за "Локомотив" и "Динамо". В 2007 году уехал в Европу и выступал за "Байер" (Германия), "Андерлехт" (Бельгия), "Фортуну", "Ден Хааг", "Аякс" и "Твенте" (все - Голландия).
Карьеру завершил в 2014 году в нижегородской "Волге". Всего в клубной карьере провел 354 матча, в которых забил 102 мяча. В составе сборной России провел 15 игр и забил 7 голов.
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