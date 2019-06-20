Месси забил гол, но Аргентина не смогла обыграть Парагвай на Кубке Америки

Сборная Аргентины во втором туре группового этапа Кубка Америки сыграла вничью с Паргваем. Встреча завершилась со счетом 1:1. В первом тайме ворота аргентинцев поразил нападающий Ричард Санчес, во второй половине Лионель Месси забил гол с пенальти. Парагвайцы могли вырвать победу, но Дерлис Гонсалес не смог реализовать 11-метровый удар.
Аргентина опустилась на последнее место в группе, уступая по дополнительным показателям Катару. У обоих команд по 1 очку. На втором месте идет Парагвай, у которого 2 очка. Колумбия, одержавшая две победы, досрочно оформила первое место в группе.
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