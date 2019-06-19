Владелец "Спартака" пообещал передать его болельщикам в 2023 году

Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что в 2023 году клубом будут владеть болельщики. По его словам, будет создана некоммерческая организация, в состав которой войдут фанаты.



Терпение Федуна лопнуло: «Спартак» уволил Карреру / Новости от 22.10.2018 11:37

Федун отметил, что решение не является спонтанным - был изучен опыт таких команд, как "Барселона" и "Реал". Болельщики смогу принимать самые важные решения в жизнедеятельности команды - выбирать президента, форму или трансферную политику. В приоритете будут самые активные болельщики, покупающие абонементы и посещающие матчи многие годы, сообщает "Чемпионат".

Федун является владельцем "Спартака" с 2003 года. В 2017-м команда впервые в новом столетии стала чемпионом России. Также Федун построил стадион "Открытие Арена".

Читайте также:

Еще один футболист ушел из "Спартака"

ЦСКА выкупил контракт Влашича у "Эвертона"

Футболист Хуммельс вернулся из "Баварии" в дортмундскую "Боруссию"