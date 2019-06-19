Чемпион мира Шюррле ведет переговоры с одним из московских клубов

Немецкий футболист Андре Шюррле ведет переговоры с одним из московских клубов. Завершиться они должны до конца следующей недели, сообщает Bild.
Ранее Шюррле выступал за "Майнц", "Байер", английский "Челси", "Волльфсбург" и дортмундскую "Боруссию". Последний сезон провел в аренде в "Фулхэме". Всего за карьеру отыграл 355 матчей, в которых забил 84 мяча. Футболист становился чемпионом Англии и выигрывал Кубок Германии.
В составе немецкой сборной провел 57 матчей и забил 22 мяча. В 2014 году он стал чемпионом мира. На турнире в Бразилии забил один мяч в ворота Алжира и два гола хозяевам турнира.
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