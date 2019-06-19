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Источник Правда.Ру

Луис Энрике ушел с поста главного тренера сборной Испании по футболу

Спорт print

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике покинул свой пост. Такое решение специалист принял по личным причинам, которые "не давали ему развиваться как тренеру", сообщает пресс-служба испанской федерации футбола.


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Энрике проработал в сборной 11 месяцев. Он возглавил команду после чемпионата мира-2018, подписав контракт на два года. Ранее тренер возглавлял "Рому", "Сельту" и "Барселону".

Сменит Энрике в сборной Испании Роберто Морено, его многолетний ассистент. Вместе с Луисом он работал во всех командах, которые тот возглавлял. 

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