Футболист Хуммельс вернулся из "Баварии" в дортмундскую "Боруссию"

Футболист "Баварии" Матс Хуммельс продолжит карьеру в дортмундской "Боруссии". Игрок подпишет новый контракт после прохождения медосмотра, сообщает пресс-служба дортмундцев.



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Хуммельс выступал в составе "Боруссии" с 2008 по 2016 год. После этого он ушел в "Баварию", чем вызвал шквал критики со стороны дортмундцев. Всего на его счету пять чемпионских титулов в Бундеслиге.

За "Боруссию" Хуммельс провел 309 матчей, в которых забил 25 голов. За "Баварию" в его активе 116 игр и восемь голов.

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