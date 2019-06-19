Футболист "Баварии" Матс Хуммельс продолжит карьеру в дортмундской "Боруссии". Игрок подпишет новый контракт после прохождения медосмотра, сообщает пресс-служба дортмундцев.
Хуммельс выступал в составе "Боруссии" с 2008 по 2016 год. После этого он ушел в "Баварию", чем вызвал шквал критики со стороны дортмундцев. Всего на его счету пять чемпионских титулов в Бундеслиге.
За "Боруссию" Хуммельс провел 309 матчей, в которых забил 25 голов. За "Баварию" в его активе 116 игр и восемь голов.
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