Моуринью признался, что хотел бы возглавить одну из сборных

Португальский специалист Жозе Моуринью сообщил, что хотел бы возглавить одну из национальных команд. С декабря 2018 года тренер находится без основной работы. Некоторое время он сотрудничал с телеканалом RT, но в июне стало известно, что португалец уходит с телевидения.
Ранее он работал только с клубами - "Бенфикой", "Лейрией", "Порту", "Челси", "Интером", "Реалом" и "Манчестер Юнайтед". С командами он завоевал 25 трофеев.
- Я задумываюсь о чемпионате мира и Европы. У меня есть желание попробовать себя в чем-то новом. Сейчас я вижу себя больше тренером сборной, чем клуба, - приводит слова Моуринью Goal.
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