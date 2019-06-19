Моуринью признался, что хотел бы возглавить одну из сборных

Португальский специалист Жозе Моуринью сообщил, что хотел бы возглавить одну из национальных команд. С декабря 2018 года тренер находится без основной работы. Некоторое время он сотрудничал с телеканалом RT, но в июне стало известно, что португалец уходит с телевидения.



Жозе Моуринью упал после символического вбрасывания...

Ранее он работал только с клубами - "Бенфикой", "Лейрией", "Порту", "Челси", "Интером", "Реалом" и "Манчестер Юнайтед". С командами он завоевал 25 трофеев.

- Я задумываюсь о чемпионате мира и Европы. У меня есть желание попробовать себя в чем-то новом. Сейчас я вижу себя больше тренером сборной, чем клуба, - приводит слова Моуринью Goal.

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