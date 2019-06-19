Еще один футболист ушел из "Спартака"

Московский "Спартак" объявил об уходе еще одного футболиста. Клуб покинул защитник Дмитрий Комбаров. Соглашение между сторонами расторгнуто по соглашению сторон, сообщает пресс-служба красно-белых.

Комабров выступал за "Спартак" с 2010 года. За команду он отыграл 274 матча, в которых забил 27 мячей. До этого защитник играл за московское "Динамо" и провел 155 матчей, забив 14 голов.

В составе сборной России Комбаров отыграл 46 матчей, забив два мяча. О дальнейших планах Дмитрия пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что "Спартак" расторг контракт с капитаном Денисом Глушаковым.

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