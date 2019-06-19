Футболисты "Шеффилда" возложат цветы к вечному огню в Парке Победы

Футболисты клуба "Шеффилд" и посол Великобритании в России Лори Бристоу возложат цветы к вечному огню в Парке победы в Москве. Мероприятие состоится 22 июня, сообщает "РИА Новости".



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Представители старейшего футбольного клуба мира примут участие в возложении, чтобы подчеркнуть общую историю Великобритании и России, почтив память павших во Второй мировой войне, говорится в сообщении посольства.

В тот же день, 22 июня, на стадионе "Торпедо" им. Эдуардо Стрельцова состоится матч между "Топредо" и "Шеффилдом". Игра будет приурочена к 95-летию российской команды.

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