Футболисты клуба "Шеффилд" и посол Великобритании в России Лори Бристоу возложат цветы к вечному огню в Парке победы в Москве. Мероприятие состоится 22 июня, сообщает "РИА Новости".
Представители старейшего футбольного клуба мира примут участие в возложении, чтобы подчеркнуть общую историю Великобритании и России, почтив память павших во Второй мировой войне, говорится в сообщении посольства.
В тот же день, 22 июня, на стадионе "Торпедо" им. Эдуардо Стрельцова состоится матч между "Топредо" и "Шеффилдом". Игра будет приурочена к 95-летию российской команды.
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