Тульский "Арсенал" узнал соперников по квалификации Лиги Европы

УЕФА провел жеребьевку 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Своих возможных соперников узнал тульский "Асренал", который дебютирует в еврокубках.



«Зенит» уступил «Арсеналу» в Туле / Новости от 03.12.2018 22:12

"Арсенал" сыграет с победителем пары "Нефтчи" (Азербайджан) - "Сперанца" (Молдавия). Матчи второго раунда состоятся 25 июля и 1 августа, а имя соперника туляков точно станет известно 18 июля.

"Нефтчи" в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Азербайджана. Команда в последние два года не смогла преодолеть 1-й раунд квалификации Лиги Европы.

"Сперанца" заняла четвертое место в чемпионате Молдавии. Команда, как и "Арсенал", дебютирует в еврокубках.

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