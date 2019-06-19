Тульский "Арсенал" узнал соперников по квалификации Лиги Европы

УЕФА провел жеребьевку 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Своих возможных соперников узнал тульский "Асренал", который дебютирует в еврокубках.
"Арсенал" сыграет с победителем пары "Нефтчи" (Азербайджан) - "Сперанца" (Молдавия). Матчи второго раунда состоятся 25 июля и 1 августа, а имя соперника туляков точно станет известно 18 июля.
"Нефтчи" в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Азербайджана. Команда в последние два года не смогла преодолеть 1-й раунд квалификации Лиги Европы.
"Сперанца" заняла четвертое место в чемпионате Молдавии. Команда, как и "Арсенал", дебютирует в еврокубках.
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