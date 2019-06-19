Глушаков ушел из "Спартака", чтобы вернуться

Экс-футболист "Спартака" Денис Глушаков поблагодарил болельщиков за поддержку. Сегодня стало известно, что капитан команды покидает красно-белых. Контракт между сторонами расторгнут по обоюдному согласию.
Глушаков записал обращение в Instagram и заявил, что хотел бы вернуться в "Спартак".
"Я не хочу с вами прощаться. Надеюсь и мечтаю вернуться в «Спартак». В качестве тренера, менеджера или кого-то еще... Может, еще игроком вернусь", - заявил Глушаков.
Футболист выступал за "Спартак" с 2013 года. Вместе с командой он стал чемпионом России. Ожидается, что Глушаков подпишет контракт с "Сочи".
Читайте также:
ЦСКА выкупил контракт Влашича у "Эвертона"
Хоккеисту Ожиганову не понравилась жизнь в Канаде
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если уровень бедности россиян будет расти - это приведет к "социальному взрыву".