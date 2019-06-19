Глушаков ушел из "Спартака", чтобы вернуться

Экс-футболист "Спартака" Денис Глушаков поблагодарил болельщиков за поддержку. Сегодня стало известно, что капитан команды покидает красно-белых. Контракт между сторонами расторгнут по обоюдному согласию.



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Глушаков записал обращение в Instagram и заявил, что хотел бы вернуться в "Спартак".

"Я не хочу с вами прощаться. Надеюсь и мечтаю вернуться в «Спартак». В качестве тренера, менеджера или кого-то еще... Может, еще игроком вернусь", - заявил Глушаков.

Футболист выступал за "Спартак" с 2013 года. Вместе с командой он стал чемпионом России. Ожидается, что Глушаков подпишет контракт с "Сочи".

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