ЦСКА выкупил контракт Влашича у "Эвертона"

ЦСКА объявил о подписании контракта с полузащитником Николой Влашичем. Соглашение между сторонами рассчитано до окончания сезона-2023/24. В предыдущем сезон хорват выступал за армейцев на условиях аренды.



Никола Влашич: Уверен, что усилю ПФК ЦСКА

В сезоне-2018/19 Влашич провел за ЦСКА 31 матч, в которых забил восемь мячей. Сумма, которую армейцы заплатили "Эвертону", не разглашается.

До перехода в "Эвертон" в 2017 году Влашич выступал за "Хайдук". В Англии он провел 19 матчей, в которых забил два мяча. За сборную Хорватии футболист отыграл пять встреч.

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