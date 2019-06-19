ЦСКА выкупил контракт Влашича у "Эвертона"

ЦСКА объявил о подписании контракта с полузащитником Николой Влашичем. Соглашение между сторонами рассчитано до окончания сезона-2023/24. В предыдущем сезон хорват выступал за армейцев на условиях аренды.
В сезоне-2018/19 Влашич провел за ЦСКА 31 матч, в которых забил восемь мячей. Сумма, которую армейцы заплатили "Эвертону", не разглашается.
До перехода в "Эвертон" в 2017 году Влашич выступал за "Хайдук". В Англии он провел 19 матчей, в которых забил два мяча. За сборную Хорватии футболист отыграл пять встреч.
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