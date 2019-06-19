Хоккеисту Ожиганову не понравилась жизнь в Канаде

Хоккеист "Торонто" Игорь Ожиганов признался, что вернулся в Россию из-за того, что не смог прижиться в Канаде. За "Мэйпл Ливз" он выступал в прошлом сезоне и провел за команду 53 игры. Защитник забросил три шайбы и сделал четыре результативные передачи.



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"Мне не очень нравилось жить в Северной Америке. Я там был как пятая нога у собаки. Не знаю языка, привязан к Никите Зайцеву, в город никуда не пойти", - заявил Ожиганов в эфире "Матч ТВ".

Ожиганов после сезона принял решение вернуться в КХЛ. Он подписал контракт с "Ак Барсом" на один сезон.

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