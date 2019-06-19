"Спартак" официально объявил об уходе Глушакова

"Спартак" объявил об уходе футболиста Дениса Глушакова. Контракт между сторонами расторгнут по обоюдному согласию. Полузащитник выступал за красно-белых с 2013 года. Он провел в составе команды 173 матча, в которых забил 23 мяча и сделал 10 передач.
Ранее сообщалось, что Глушаков может стать игроком "Сочи". Клуб, скорее всего, объявит о подписании контракта сегодня.
По сведениям "Спорт-Экспресса", Глушаков и "Спартак" договорились о том, что футболист получит половину оставшейся по контракту зарплаты. Эта сумма составляет около 100 млн рублей.
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