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Московское "Динамо" подписало украинского футболиста Ордеца

Спорт print

Московское "Динамо" подписало контракт с футболистом "Шахтера" Иваном Ордецом. Бело-голубым защитник достался бесплатно, так как у него завершился контракт с донецким клубом. Соглашение между футболистом и динамовцами рассчитано на три года, сообщает пресс-служба столичной команды.


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Ордец является воспитанником "Шахтера". С 2010 по 2014 год выступал за мариупольский "Ильичевец", после чего получил шанс в основе донецкой команды. За "горняков" отыграл 99 матчей, в которых забил четыре мяча. В прошлом сезоне потерял место в основе.

В составе сборной Украины отыграл 12 матчей, в которых забил 1 мяч. В этом году в команду не вызывался.

По сообщениям украинских СМИ, Ордец не смог договориться с "Шахтером" по новому контракту. Зарплата футболиста составляла 400 тыс. евро в год. В "Динамо" ему предложили около 1 млн евро в год.

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Темы футбол трансферы фк динамо москва
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